2020/04/25 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي تركماني : لن نقبل بأي وزير تركماني دون الرجوع لنواب المكون التسعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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