المالية النيابية: النفط لن يرتفع بعد اتفاق اوبك وعلى العراق البحث عن بدائل عاجلة

2020/04/25 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه، السبت، عدم وجود اي مؤشرات على ارتفاع اسعار النفط فور تطبيق اتفاقية اوبك بتخفض الانتاج بنحو 10 مليون برميل، مبينا ان انتهاء ازمة كورونا هو السبيل الوحيد لرفع اسعار النفط مجددا.وقال حمه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاتفاق العالمي بتخفض انتاج النفط بين اوبك وروسيا لنحو 10 […]

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