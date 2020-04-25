محافظ نينوى يعلن افتتاح ثلاثة مراكز صحية في قضاء مخمور

2020/04/25 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوىأعلنت صحة محافظة نينوى، اليوم السبت، عن البدء بإعمار ثاني مستشفى عام في قضاء سنجار، فيما أكدت افتتاح ثلاثة مراكز صحية في قضاء مخمور.وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “محافظة نينوى شرعت بإعمار ثاني مستشفى عام في ناحية سنوني ضمن قضاء سنجار شمال غرب الموصل”.وأوضح […]

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