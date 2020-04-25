صحة النجف تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم

2020/04/25 | 10:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفأعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم.وقالت الدائرة، في بيان: "نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 85 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 44 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة وخمسة نماذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود أي اصابة بالفيروس".وأضافت: بذلك يكون الموقف التراكمي للحالات المسجلة في المحافظة كما يلي :-ـ 301 حالة مؤكدةـ 255 شفاءـ 5 حالات وفاةودعت الدائرة، المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".انتهى29/أ43

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