قوات الوفاق الليبية تقصف مدينة ترهونة بالصواريخ

2020/04/25 | 10:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، تعرض مدينة ترهونة الليبية غربي البلاد إلى قصف صاروخي بأكثر من 20 صاروخاً من قبل قوات حكومة الوفاق.

وقال المسماري في بيان صحفي، إن "مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي من الميليشيات الإرهابية"، مؤكدا على أن "القصف كان بأكثر من 20 صاروخاً سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها".

وأضاف أن "استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وادانة الإرهابيين الحقيقيين"، مؤكدا أن "رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى

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