الجبوري: فشل الكاظمي سيجبر البرلمان على حل نفسه واجراء انتخابات مبكرة

2020/04/25 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد المحلل السياسي علي الجبوري، السبت، عدم امكانية رئيس الجمهورية تكليف شخصية رابعة لرئاسة الحكومة في حال فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا ان البرلمان سيجبر على حل نفسه والدعوة الى انتخابات مبكرة.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح لا يمكنه تكليف شخصية رابعة لرئاسة الحكومة بحسب القانون والدستور […]

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