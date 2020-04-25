ضمن حملة وعي .. توزيع 450 سلة غذائية لمستحقيها وتعفير احياء جديدة في الديوانية

2020/04/25 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حملة وعي للحشد الشعبي، السبت، بتعفير الاحياء السكنية في محافظة الديوانية للوقاية من فايروس كورونا وتوزيع السلات الغذائية لمستحقيها بالتزامن مع استمرار ازمة كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “الحشد الشعبي والمتطوعين نفذوا حملة تعفير واسعة شملت مناطق العشوائيات و منطقة البو جاسم و مديرية التربية في الديوانية “، لافتا

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