الجائحة تحيل صناعة الطيران إلى فقاعة ديون مجنحة

2020/04/25 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في نهاية آذار (مارس) الماضي، قبل أيام من الموعد المقرر لتسليم شركة بوينج طائرة 787 دريملاينر جديدة، إلى أحد عملائها الأكثر قيمة، اتصل رئيس المشتريات في الأخيرة بالشركة الأمريكية الصانعة للطائرات، قائلا إن الصفقة ستلغى ما لم تكن شركة بوينج مستعدة لزيادة نسبة الخصم الأولى إلى ما يتجاوز 55 في المائة، من […]

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