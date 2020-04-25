صحة النجف تؤكد عدم وجود أي اصابة بكورونا اليوم

2020/04/25 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفاعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 85 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 44 نموذج ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و ٥ نماذج من عينات الحجر، وقد تبين من خلال الفحوصات عدم وجود أي اصابة بالفايروس لهذا اليوم.وواضافت صحة النجف في بيان […]

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