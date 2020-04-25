2020/04/25 | 10:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشددت الجبهة التركمانية، السبت، أنهم لن يقبلون بالإطلاق ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة.وقال القيادي في الجبهة، نياز معمار في بيان، إنه "حالنا حال الشيعة والسنة والكرد، ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لأشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة، ولن نقبل ان تتكرر حالة المرشحة الى مجلس الحكم آنذاك، فهو مخطط يحاك بحق التركمان، والى الملتقى في جلسة التصويت". وأضاف: "يقوم احدهم وهو مرجع حكومي (رئيس جمهورية) يرشح سيدة لا تنطق باللغة التركمانية شيئا وإن ولد من أب تركماني في بغداد، ويترك عشرات الخيارات من نواب التركمان؟ أليس هذا استخفاف بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني؟ فضلاً عن تغيير الوزارة الى وزارة أخرى"؟وأشار إلى، أن "هذه شروط التركمان وليعلم الجميع بأن التركمان وعوا ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبة الوزارية فحسب بل في الوكلاء والدرجات الخاصة والسفراء والهيئات، كفانا ظلماً وجراحاً وألماً".وتابع قائلا: "ليعلم الجميع بأن التركمان في العراق ليسوا بقايا الإمبراطورية العثمانية مع اعتزازنا الشديد بالخلافة العثمانية بها، بل انهم اسسوا ست دول في العراق قبل مجيء العثمانيين".

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