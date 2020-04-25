نائب بسائرون: الكاظمي يواجه صعوبة كبيرة بسبب الانقسام السني

2020/04/25 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت، عن تفاصيل المفاوضات السياسية بشأن تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان الكاظمي يوجه عقبة كبيرة وهي الانقسام السني بسبب الخلاف على المناصب.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الكتل الكردية قبلت بدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد حصولها على ثلاث وزارات كانت بعدتها في […]

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