اقليم كوردستان يجلي 133 طالبا من ارمينيا برحلة ثانية

2020/04/25 | 10:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت عن اجلاء 133 طالبا عالقا في دولة ارمينيا جراء توقف تسيير الرحلات الجوية بعد تفشي ظهور فيروس كورونا المستجد.

وهذه هي الرحلة الاستثنائية الثانية التي يجلي بها الاقليم مواطنيه من ارمينيا اذ سبقتها رحلة تم بها نقل 91 طالبا من الدولة ذاتها الى مطار اربيل الدولي الاسبوع الماضي.

وقالت الدائرة في بيان اليوم انه وبتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تمت ليلة امس اعادة 133 طالبا من العالقين في ارمينيا بسبب ايقاف تسيير الحلات الجوية.

ونوه البيان الى ان عملية اجلاء المواطنين تجري بالتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم و وزارة الخارجية العراقية.

وسيخضع الوافدون من الخارج الى اقليم كوردستان للفحوصات المختبرية من فيروس كورونا مع فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما وفق ما قررته السلطات سابقا ضمن التدابير والتعليمات الوائية للحد من انتشار الجائحة.

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