الصين تلجأ إلى دبلوماسية “المحارب الذئب” لمواجهة اتهامات كورونا

2020/04/25 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- من آسيا إلى أفريقيا، من لندن إلى برلين، بدأ المبعوثون الصينيون في إطلاق عواصف دبلوماسية دفاعية كلما واجهت بلادهم اتهامات بعدم التحرك بالسرعة الكافية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.ينتمي هؤلاء المبعوثون إلى جيل جديد من دبلوماسيي “المحارب الذئب”، نسبة إلى أبطال الأفلام الوطنية الضخمة التي يلعب فيها الكوماندوز الصيني […]

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