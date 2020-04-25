“الأزمة النيابية” تؤشر ضعفا كبيرا في استجابة المالية لتحديات كورونا

2020/04/25 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الازمة النيابية، السبت، عن وجود شكاوى من أغلب المحافظين بعدم ارسال التخصيصات المالية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود ضعف كبير بعدم استجابة وزارة المالية لاطلاق التخصيصات.وقال الناطق باسم الخلية النائب فالح الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “اشرنا خلال الاسابيع الماضية ضعف كبير وعدم استحابة وزارة المالية في سرعة […]

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