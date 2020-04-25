التربية تحدد المناهج المحذوفة من اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

2020/04/25 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أﻋﻠﻨﺖ وزارة التربية عن المناهج المحذوفة من مناهج اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المناهج ﺑﺎﻟﻮزارة اﺳﺮاء ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﺖ ﺑﻪ ﻟ “اﻟﺼﺒﺎح”: إن “المديرية أﻋﺪت ﺧﻄﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺣﺬف المواضيع المختصة ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع ﺿﻤﻦ المراحل المنتهية ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)” واضافت […]

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