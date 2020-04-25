غدا.. اجتماع مهم للكاظمي مع الشيعة وتهديدات باسقاط حكومته في البرلمان

2020/04/25 | 10:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة ” العربي الجديد، السبت، عن اجتماع مرتقب يعقد مساء يوم غد الأحد للقوى الشيعية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لطرح اسماء جديدة لحكومته، مبينا ان الكتل السياسية رفض التصويت على الكاظمي في البرلمان دون اعادة النظر بحكومته.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر مقربة الكاظمي قوله إن […]

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