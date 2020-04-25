وفيات كورونا تشارف تخطي الـ200 ألف

2020/04/25 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف السبت.ودعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي.وطرح رئيس الولايات المتحدة، البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بلغ خمسين ألفا، فكرة معالجة المرضى بحقنهم بمواد معقمة، حسبما قال في تصريحات […]

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