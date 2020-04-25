الصين ترسل فريق طبي لتقديم المشورة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

2020/04/25 | 10:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الصين أرسلت فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الوضع.وتأتي زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة عن صحة كيم.ولم يتسن لرويترز أن تحدد بعد ما الذي تمثله رحلة الفريق الصيني فيما يتعلق بصحة […]

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