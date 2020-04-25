نائب بالفتح: هناك مؤاخذات على بعض وزراء الكاظمي ولايمكن القبول بهم

2020/04/25 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، السبت، أن تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء مبني على اساس تشكيل حكومة مستقلة تكنوقراط، مبينا أن هناك مؤاخذات عدة على بعض الوزراء ولايمكن القبول بهم مرة أخرى في حكومة انتقالية.وقال شعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف الفتح مع تشكيل حكومة مستقلة تكنوقراط بعيدا عن […]

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