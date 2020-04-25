الرافدين يدعو الدوائر المعينة لتفعيل الماستر كارد وصرف رواتبها الكترونيا

2020/04/25 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مصرف الرافدين، السبت، بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الكترونيا وليس يدويًا .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم […]

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