خبيرة: معظم الأمراض المعدية للإنسان سببها الحيوانات

2020/04/25 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال حماية الحيوانات والتنوع البيولوجي، أن ثلاثة أرباع الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان، تسببها الحيوانات.وقالت الخبيرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، أصبح التفاوض بشأن تجارة الحيوانات البرية، أحد الأسباب الرئيسية في المفاوضات ولماذا يمنع الاتجار بها.والسبب […]

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