تاهيل شارع السناتر وسط كربلاء خلال فترة حظر التجوال

2020/04/25 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ومعه قادة امنيين شارع السناتر وسط المدينة بعد تاهيله خلال فترة حظر التجوال ونشر الخطابي مجموعة صور لشارع السناتر ليلا بعد تاهيله .

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