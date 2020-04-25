حزب البارزاني: اتصالات مكثفة بين الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة

2020/04/25 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، السبت، عن وجود اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقيادة الكردية بشأن الكابينة الوزارية.وقالت صبري في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن «هناك اتصالات مكثفة تجري بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبين القيادة الكردية حول مختلف القضايا”.وأضافت […]

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