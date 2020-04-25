العراق يحصر دفع الرواتب الكترونيا ويُلغي اليدوي

2020/04/25 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مصرف الرافدين يوم السبت بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسلم رواتب موظفيها لشهر نيسان الكترونيا وليس يدويًا .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان المصرف يطالب من بعض مديري حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا الشهر عن طريقها الكترونيا .

واشار البيان الى ان على مدراء دوائر الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والإيعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الإلكتروني لصرف الراتب .

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