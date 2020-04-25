الصين ترسل أطباء إلى كوريا الشمالية لتقديم الاستشارة بشأن صحة كيم

2020/04/25 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، أن الصين أرسلت فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة لبيونغ يانغ في إطار متابعة صحة الزعيم كيم جونغ أون.وحسب المصادر، فإن فريقا برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية أمس الخميس.وأضافت “رويترز” أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق رسمي […]

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