نائب عن الفتح لـ”العهد نيوز”: الكاظمي لم يرسل أسماء كابينته للبرلمان

2020/04/25 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح عدي راجون، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يرسل اسماء مرشحي كابينته الوزارية والبرنامج الحكومي للبرلمان لغاية الان، مشيرا إلى أن المشاورات السياسية لم تنتهي بعد وربما سيجري رئيس الوزراء المكلف تعديلات على بعض الأسماء.وقال راجون، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم السبت إن “الكاظمي لم يرسل إلى البرلمان […]

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