2020/04/25 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، إدوين فان دير سار، قرار اتحاد كرة القدم الهولندي بإلغاء موسم الدوري المحلي دون إعلان بطل، بسبب تعذر استمرار المسابقة لتفشي فيروس كورونا، بأنه أمر يمكن تفهمه، وذلك رغم تصدر أمستردام للمسابقة بفارق الأهداف عن ألكمار.وقال فان دير سار لقناة أياكس التلفزيونية: “من المؤسف عدم إعلان بطل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول رد فعل من اياكس على الغاء الدوري الهولندي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول رد فعل من اياكس على الغاء الدوري الهولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).