توزيع كهرباء ميسان إدخال مغذي جديد للعمل بعد إنجاز مشروعه بقضاء كميت

2020/04/25 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، السبت ، إدخال مغذي الغدير الجديد ( 11 ك.ف ) للعمل، في قضاء كميت ( 45 كم ) شمال مدينة العمارة ،بعد إنجاز أعماله بنسبة( 100%).وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر ” إن ملاكاته الهندسة و الفنية في قسم تنفيذ

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