مصرف الرافدين يدعو دوائر الدولة الى الاسراع بتفعيل بطاقة الماستر كارد

2020/04/25 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، اليوم السبت، بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الكترونيا وليس يدويًا .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان “المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف

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