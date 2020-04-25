الحشد يعفر مناطق في محافظة الديوانية للوقاية من كورونا

2020/04/25 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانيةواصل الحشد الشعبي، اليوم السبت، تعفير الاحياء السكنية في محافظة الديوانية للوقاية من فايروس كورونا وتوزيع السلات الغذائية لمستحقيها بالتزامن مع استمرار ازمة كورونا.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “ الحشد الشعبي والمتطوعين نفذوا حملة تعفير واسعة شملت مناطق العشوائيات و منطقة البو جاسم و مديرية التربية في […]

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