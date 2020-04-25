قطاع الضيافة يسيطر على إهتمامات ماكرون

2020/04/25 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باِتخاذ اجراءات تخص قطاع الضيافة الفرنسي المتضرر جراء انتشار وباء كورونا، فالمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها لا تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد فحسب بل أيضا أسلوب حياة للفرنسيين.واستضاف ماكرون لقاءً عبر دائرة فيديو في قصر الاليزيه شارك فيه ممثلون عن القطاع ووزراء في الحكومة لمناقشة الأزمة التي قد لا تنتهي […]

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