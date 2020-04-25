مغادرة 4 مصابين بكورونا مستشفى الحكيم في النجف بعد شفائهم من الفيروس

2020/04/25 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت (25 نيسان 2020)، شفاء أربعة مصابين من فايروس كورونا في المحافظة.

يتبع.



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