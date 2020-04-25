فيسبوك تطلق ميزة اتصال الفيديو لـ 50 شخصاً بالمكالمة الواحدة

2020/04/25 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أطلقت شركة "فيسبوك" مجموعة من ميزة مكالمات الفيديو الجديدة إلى كل من واتساب وماسنجر وتطب...





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