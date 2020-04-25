تقرير: بغداد مقبلة على مفاوضات ’’صعبة’’ مع الشركات الأجنبية لتخفيض إنتاج النفط

2020/04/25 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رأى موقع Iraq Oil Report المتخصص بمتابعة أخبار النفط العراقي، السبت، أن العراق سيواجه تعقيدات فني...





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