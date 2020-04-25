تحالف العامري ينقلب على

2020/04/25 | 11:03 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قالت اليوم النائبة عن تحالف الفتح، ميثاق الحامديّ، الجمعة، إن حكومة الكاظمي وحسب القوائم المسربة كانت تحمل الكثير من المرشحين الجدليين وآخرين لا يمتلكون أي مؤهلات لهذه المناصب.

وقالت الحامدي في بيان وصلتنا قوائم لمرشحي السيد مصطفى الكاظمي لشغل كابينته الوزارية، واطلعنا على سيرهم ...

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