2020/04/25 | 11:05 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



من المقرر أن يقدّم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، يوم غد الأحد، قائمة جديدة بأسماء وزراء حكومته،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كابينة وزارية جديدة يوم غد الاحد.. والاستمرار الصراع على الوزارات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كابينة وزارية جديدة يوم غد الاحد.. والاستمرار الصراع على الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).