كولومبيا تسجل 320 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2020/04/25 | 11:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة الكولومبية، اليوم السبت، عن تسجيل 320 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة ان عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 4881 إصابة، والوفيات إلى 225 حالة وفاة.

وحتى الساعات الأولى من السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و828 آلف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 197 ألفا، وتعافى أكثر من 798 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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