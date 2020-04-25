ورشة بجامعة كربلاء حول التعقيم والصحة في ظل جائحة كورونا

2020/04/25 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اقامت كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة كربلاء ورشة عمل بعنوان (المواطن بين التعقيم والصحة في ظل جائحة كورونا), عن طريق المنصة الالكترونية free conference call .وتهدف الورشة الى توعية المواطن العراقي وتثقيفه للتعرف على ماهية الفايروس ,وفق الابحاث الحديثة التي تناولت الفايروس واراء الباحثين ووسائل انتقاله .وتطرقت الى الفرق […]

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