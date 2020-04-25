تعافي اربعة مصابين بكورونا في النجف

2020/04/25 | 11:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف يوم السبت عن تماثل اربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد للشفاء التام.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب اليوم ان اربعة مصابين يغادرون مسشتفى الحكيم العام بعد اكتسابهم الشفاء التام.

واعلنت الدائرة في وقت سابق من اليوم عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 85 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 44 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و5 نموذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود أي اصابة بالفايروس.

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