كيف سيلتئمُ جرحُ الثقافة بعد كورونا؟.. آمال موسى

2020/04/25 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت: د.آمال موسى قد لا يحتاج التفكير في تأثير فيروس «كورونا» على عجلة الاقتصاد إلى انتباه كبير أو اجتهاد خاص للوصول إلى تحديد مظاهر التأثير والتداعيات الرّاهنة والمستقبلية.فمن الطبيعي أن يشغل حال الاقتصاد المعطل بسبب الحجْر الصحي المفروض على مختلف شعوب العالم، اهتمام الجميع، لأن الاقتصاد هو معاش النّاس ولقمتهم وشرابهم ومصدر الرّزق.[…]

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