رغم درجات الحرارة المعتدلة.. النيران تعود لمزاحمة اقتصاد العراق وتلتهم مزارع الحنطة في إحدى المحافظات

2020/04/25 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ألتهمت النيران، ليل أمس الجمعة، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة (البو حنيحن) بناحية العظيم شمالي ديالى، وعلمت “يس عراق” من مصادرها وموثقة بالفيديو، أن “النيران اندلعت في مساحات لزراعة الحنطة في منطقة البو حنينحن في ناحية العظيم شمالي ديالى”.وشهد العراق في الأعوام الماضية، اندلاع حرائق في مزارع لمحصولات الخضر […]

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