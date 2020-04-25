أحداث شغب بسجن ارجنتيني للمطالبة بإجراءات صحية للوقاية من “كورونا”

2020/04/25 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمرد عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الجمعة، مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد التأكد من إصابة أحد المشرفين على السجن بفيروس كورونا.واقتحمت الشرطة سجن “فيلا ديفوتو” الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دوي انفجارات داخله.وتمكنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي أغراض على […]

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