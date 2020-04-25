العمليات المشتركة: عملياتنا الاستباقية حدَّت من حركة الخلايا النائمة لعصابات داعش

2020/04/25 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت، أن العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية حدَّت من حركة الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن ” المعلومات الاستخبارتية رصدت خلايا نائمة لعصابات داعش الإرهابية تتحرك بمجاميع صغيرة في محاولة للتأثير في تواجد

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