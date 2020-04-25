2020/04/25 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من أن مسلسل رمضان 2020 للممثلة نادين نسيب نجيم خارج السباق الرمضاني، تمكنت نادين من لفت الأنظار اليها عشية بدء عرض الملسلسلات الناجية من “كورونا” عبر الشاشات من خلال نشر صورة لها بالحجاب من كواليس مسلسل 2020 عبر حسابها على “انستغرام”.نادين أرفقت الصورة بتعليق جاء فيه “بعتذر الصورة منا كتير واضحة و نظيفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادين نسيب نجيم بالحجاب في مسلسل رمضاني 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادين نسيب نجيم بالحجاب في مسلسل رمضاني 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).