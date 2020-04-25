2020/04/25 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يدعو الى الضغط على شركات النفط الاجنبية لخفض المبالغ التي تجبيها خصوصا إن الأزمة الإقتصادية بدأت تلوح في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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