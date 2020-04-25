2020/04/25 | 11:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تقترب من 2,8 مليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تقترب من 2,8 مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم والحصيلة تقترب من 2,8 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).