بالصور: أكبر جدارية في مطار بغداد الدولي بصورة الشهيد المهندس

2020/04/25 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نصب اكبر جدارية في مطار بغداد الدولي وقد تزينت بصورة الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ....

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