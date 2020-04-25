قرار عبدالمهدي بشأن الحشد الشعبي وأشياء أخرى

2020/04/25 | 11:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصريح الذي ادلى به الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، بشأن البيان الصادر عن قادة الالوية التي قرر القائد الع...

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