مدير ناحية العظيم بديالى يكشف لـ”يس عراق” أسباب الحرائق التي التهمت بعض المساحات المزروعة

2020/04/25 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير ناحية العظيم، عبد الجبار العبيدي، اليوم السبت، أسباب الحريق الذي التهم أراضٍ زراعية في منطقة (البوم حنينحن) بناحية العظيم شمالي ديالى.وقال العبيدي في حديث لمنصة “يس عراق” إن “الذي احترق في منطقة البو حنينحن بناحية العظيم هي حشائش خضراء ولم تكن متخشبة، لكن سبب الحريق هو امتداد السنة النيران […]

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