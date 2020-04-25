عاجل.. صحة النجف تعلن شفاء 4 مصابين من كورونا

2020/04/25 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، عن شفاء اربعة مصابين بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اربع مصابين بفيروس كورونا تماثلوا اليوم للشفاء التام".

وأضافت ان "حالات الشفاء غادرت مستشفى الحكيم العام المخصص لعلاج المصابين بكورونا في المحافظة".

يذكر ان دائرة صحة النجف، اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم.

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